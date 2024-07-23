投资量稀缺 中国养老目标基金频现清盘

由于无法吸引到足够多的投资资金，中国越来越多的养老目标基金因无法达到规定的资产门槛而面临清盘。

彭博社引述万得（Wind）数据统计，今年以来，中国全国范围内就有七只养老目标基金发布合同终止和财产清算报告，其中由景顺集团（Invesco）和长城证券联合运营的养老目标基金本月初宣布进入清盘程序。

自2018年8月首批养老目标基金获批以来，六年内宣告清盘的养老目标基金合计15只，其中今年内清盘的数量就占了一半，清盘速度明显加快。

据中国《证券时报》统计，上述清盘的七只养老目标基金均为发起式基金，其中有六只产品均因基金资产规模低于2亿元（人民币，下同，3700万新元）而清盘；同时，市场上还有近20只发起式养老目标基金在今年迎来三年规模大考，且截至一季度末的规模仍在2亿元以下，面临着清盘压力。

发起式养老目标基金成立的规则是，基金成立之初，基金管理人等发起人认购不少于1000万元且持有期限不少于三年，则可免于首发规模限制，但如果基金在成立三年期满时仍未达到2亿元的规模下限，则会被强制清盘。

彭博社称，中国的股市疲软使养老目标基金面临着巨大压力，这些基金一直在尝试吸引国内投资者，但投资者往往对长期投资的收益率抱持怀疑态度。此外，大多数养老目标基金都面临着亏损的困境。

景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有的收益率为负21.16%；嘉实养老目标日期2045五年持有、平安养老目标日期2045五年持有均未到五年持有期便提前清盘，分别累计亏损21.98%、17.87%。

一名不具名的基金公司市场部人士坦言：“费时、费力、费钱，养老目标基金的保壳难度很大，做持营也是一个投入产出比不高的事情，说实话，我们公司倒是觉得清盘了反而如释重负。”

此外，监管机构要求全行业降低费用、股市的剧烈波动，都让今年上半年新基金的发行量大幅减少。据华泰证券统计，由于需求疲软，约74只基金不得不延长融资期限。