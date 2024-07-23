日本制铁据报将解散与中国宝钢的合资企业

日本媒体报道，日本制铁将退出与中国宝山钢铁的合资企业，此前双方长达数十年的合作关系是中国钢铁工业现代化进程的象征。

日经亚洲星期二（7月23日）报道，日本制铁决定在今年夏天20年期满后终止合同。该公司计划将其持有的股份全部出售给宝山，预计价值数亿美元。

受此影响，日本制铁在中国的钢铁产能将减少70%。

由于中国本土电动汽车制造商的崛起，日本制铁的主要客户日本汽车制造商在中国陷入困境。报道称，在这背景下，日本制铁认为在中国拓展业务将十分困难，因此将把投资资源集中在美国和印度。

宝钢是中国国有企业中国宝武钢铁集团的子公司。宝武钢铁是全球最大的钢铁制造商。日本制铁没有立即回复路透社的置评请求。

据第一财经2021年12月报道，日本制铁和宝钢股份在40年前就有密切合作，在宝钢筹建期间，就从当时还叫“新日铁”的日本制铁引进了成套装备、技术和现代管理制度，千余名宝钢技术、操作人员东渡日本接受培训和实习，新日铁也派出大批技术专家参与、指导宝钢建设。

2003年7月22日，宝钢与新日铁签署合资意向书，共同投资65亿元人民币（12亿新元），在上海建设一家高端汽车板生产厂。宝钢与新日铁各占50％股份，双方以现金方式出资，合资期限为20年。