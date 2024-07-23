中日副外长时隔四年半举行两国战略对话

中日副外长星期一（7月22日）在日本东京举行四年半以来的首次战略对话，希望能在众多外交挑战中聚焦共同利益。

综合日本共同社和日经亚洲报道，日本外交部事务次官冈野正敬和中国副外长马朝旭星期一在东京举行“日中战略对话”。两人商讨东海、南中国海局势和乌克兰等一系列区域局势议题，同时还讨论日本福岛第一核电站核废水排海和日本公民在华被拘留等事关两国关系的问题。

共同社引述相关人士透露，冈野正敬和马朝旭一边共进晚餐一边交换意见。日本外交部干部称，“两国之间花时间坦率交换意见的意义重大”，强调日中两国重启沟通的重要性。

中日副外长上一次会晤是2020年1月，当时中日双方正筹备中国国家主席习近平到日本进行国是访问，但习近平的访日行程因冠病疫情暴发而搁置。两国之间的战略对话也因中美关系紧绷、经济安全议题出现分歧而停摆。

日本首相岸田文雄与习近平去年11月举行会谈后同意重启两国之间的高层对话。两国领导人再次重申中日“战略互惠关系”，同意在各个层面保持密切沟通，包括适时举行高层经济对话和人文交流。

共同社报道称，日本政府希望本周能在老挝召开的亚细安外长会议上，让日本外长上川阳子与中国外长王毅会面。两国也正考虑在今年秋天举行的二十国集团峰会或亚太经合组织峰会期间，实现两国领导人会晤。

这些双边会谈，目标都是为未来两国外长互访奠定基础，最终为习近平访日铺路。

日经报道分析，中国急于在美国11月总统大选前加强对日关系，担忧如果美国对华采取更强硬的姿态，日本恐将跟进美国的脚步。

不过，北京方面还在观望定于8月举行的自民党党魁选举结果，这将决定日本下一任首相的人选。报道称，中国方面希望日本的对华政策不会出现任何剧烈变化。