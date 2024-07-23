中国人社部：鼓励更多劳动者到家政行业就业

中国人力资源和社会保障部提出，扩大家政服务从业规模，鼓励引导更多劳动者到家政服务领域就业创业。

据澎湃新闻报道，在星期二（7月23日）举行的新闻发布会上，人社部农民工工作司二级巡视员吴厚德介绍，随着中国居民家庭以育儿养老为主体的家政服务需求不断攀升，家政服务业得到了快速发展。但家政服务业供给不足、职业化水平不高、还不能很好适应人民群众的期待。

为加快推进家政服务职业化建设，人社部会同有关部门研究制定了《加强家政服务职业化建设的意见》，坚持需求引领和问题导向，提出了10项具体措施，包括坚持标准先行，完善家政服务职业标准体系，优化从业人员职业评价，适时增设和制（修）订家政服务相关职业（工种）国家职业标准，完善家政服务职业分类，拓宽职业发展通道，积极推进社会化职业技能等级认定等。

其中，在扩大从业规模方面，将落实就业创业扶持政策，鼓励引导更多劳动者到家政服务领域就业创业。发挥家政劳务品牌示范带动作用，鼓励地方探索组建区域家政服务劳务协作联盟。

据中国人社部官网，人社部6月21日会同其他部门发布《关于加强家政服务职业化建设的意见》。

《意见》提出，按照相关国家职业标准和培训大纲，规范家政服务职业技能培训，围绕急需紧缺进一步加大家政服务职业技能培训力度。发挥家政企业岗位技能提升培训主体作用，支持有条件的家政企业完善实训设施，加强技能提升培训。鼓励引导相关院校加强家政服务专业建设，加快推进家政服务相关专业人才培养，支持校企合作开发学历与岗位技能双提升项目。加强师资培训和教材开发，丰富线上家政服务培训资源。

《意见》要求，鼓励引导更多劳动者到家政服务领域就业创业，扩大从业人员规模，缓解家政服务用工缺口。支持家政企业引入现代企业经营模式，打造专业化、规范化家政服务品牌。加强家政企业用工管理，引导家政企业建立与家政服务技能和服务质量相匹配的薪酬分配办法。加强家政服务业监督管理和家政企业日常监管，落实企业主体责任，支持各类社会组织、调解组织、法律援助机构等依法维护从业人员合法权益。