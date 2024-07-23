香港将推100亿港元计划助力人工智能等新质生产力发展

香港特首李家超星期二（7月23日）宣布，香港将于年内推出100亿元（港元，下同，约17亿新元）“新型工业加速计划”，为从事策略性产业企业提供配对资助，鼓励他们在香港建设智能生产设施、强化上游研发，实现以“科技大数据”及“人工智能”等推动新质生产力发展。

根据星岛日报报道，香港民建联举办一系列高端论坛以推动“新质生产力”在港落实。星期二首场题为《发挥香港优势 推动新质生产力发展》，探讨如何发挥香港独特优势，协助国家及香港的新质生产力发展。

李家超发表视像致辞时说，中共二十届三中全会上周日胜利闭幕，全会强调要坚持推动经济高质量发展，并提出要坚持“因地制宜”发展新质生产力。香港与国家发展密不可分，需把握好“一国两制”优势，香港是世上唯一同时拥有中国优势和世界优势的国际化城市。他说，香港正积极开拓与传统及新兴市场的合作，发挥自身独特优势、不断创新合作为经济注入动力。

李家超还说，会继续加强原创性科技创新的研发，将创科成果应用在具体的产业发展，将于年内推出100亿元“新型工业加速计划”，为从事策略性产业企业提供配对资助，鼓励他们在香港建设智能生产设施、强化上游研发，实现以“科技大数据”及“人工智能”等推动新质生产力发展。

李家超强调，香港正值经济转变期，需积极主动面对挑战，要“适变、应变、懂变”，用新质生产力发展机会，推动经济实现新飞跃。香港会发挥“引进来、走出去”的超级联系人及超级增值人角色，为国家发掘更多新机遇，及为国家的高质量发展作出更多贡献。

他还提到，港府将于10月发表第三份《施政报告》，正进行公众咨询，鼓励公众建言献策，让他及团队能吸纳多元意见，全力聚焦发展经济和改善民生。

身兼民建联会务顾问的中国人大常委李慧琼致辞时说，香港需因地制宜发展新质生产力，以国家标准提升引领传统产业优化升级、支援企业用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。

她说，论坛将谈及低空经济及人工智能发展趋势与机遇，认为两者均是战略性新兴产业，希望通过本次论坛能够集思广益，社会各界能抓住新质生产力机遇，团结一致发挥香港优势，助力国家民族复兴伟大事业。