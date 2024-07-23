台媒：台湾将归还金厦水域翻船案的遗体和船只

今年2月金厦水域发生翻船事件导致两名中国大陆渔民死亡，台湾媒体获悉，两岸谈判已取得突破性结果，台湾方面将归还大陆渔民的遗体和渔船。

台湾《联合报》星期二（7月23日）报道，国民党立委陈玉珍受访时说，包括自己在内的两岸各单位在努力斡旋、沟通，彼此释出善意的情况下，两岸终于好不容易取得共识。

她透露，台湾陆委会和陆方谈判代表星期三（7月24日）将在金门会面，相信这起事件明天就会圆满落幕。

《联合报》获悉，两岸代表将在金门会面签署协商共识，而台湾将归还在事件中死亡的大陆渔民遗体以及涉事渔船。

台湾陆委会星期二下午发新闻稿证实，两岸双方商定于星期三早上在金门金湖饭店，就“0214金门事件”善后事宜进一步讨论，期待尽速完成善后等相关工作。

陈玉珍说，这起事件解决后，无论是滞留在大陆的胡姓钓客返台，还是陆客到金门观光都有望能实现，两岸之间的交流相信在不久后的将来也会恢复。

陈玉珍受访前曾在脸书发帖，释出金门事件有望解决的讯号。

这则贴文写道：“晴空再现，祝明天一切顺利，魂归故里、善意累积。虽然台北是台风的前夕，但是人在上海，晴空万里。两岸之间，多少人的努力，衷心企盼，风雨终会过去，未来一片晴空。”

今年2月14日，台湾海巡艇在金门水域追查一艘违法捕鱼的大陆渔船时，疑似因过度执法造成大陆渔船翻覆，造成船上两名大陆渔民死亡。中国大陆和台湾对事件的责任归咎各执一词，导致两岸紧张局势升温。

双方虽各派代表赴金门谈判为事件定调、商讨赔偿事宜，但几个月来、双方多达十几轮的谈判都谈不出结果，事件至此陷入僵局。