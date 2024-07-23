赖清德：台军让世界看见守护台湾的决心

台湾总统赖清德星期二（7月23日）赴花莲地区视导汉光演习空军参演部队实兵演练状况时说，所有军队都是守护台湾安全的重要战力，希望能持续精进战力，不仅让台湾人安心，更让世界看见守护台湾的决心。

根据台湾总统府发布的新闻稿，赖清德说，今年的演习，台军以三军兵力现况，采实兵、实地、实时，从实战的角度设计昼夜连续想定及辅助状况，诱导官兵24小时不间断演练，着重三军各级部队共同执行作战任务，验证支援与被支援部队采取联合行动实施操演。

他说，看到参演官兵的演练成果与高昂士气，对大家平时扎实训练，随时做好保卫台湾准备的精神表达肯定，并期望在接下来的演习过程中，持续专注各项操演及训练。

赖清德强调，所有台军弟兄姊妹，都是守护台湾安全的重要战力。感谢大家的努力和付出，并希望能持续精进战力，“不仅让台湾人安心，更让世界看见我们守护台湾的决心”。

美国共和党籍总统候选人特朗普日前提出要台湾交付防卫费用，台湾行政院院长卓荣泰上星期三（17日）回应称，台海的和平稳定是台湾、美国共同的责任和目标，台湾愿意承担更多的责任。台湾外交部长林佳龙上星期五（19日）则说，面对中国大陆的威胁，台湾从不会侥幸依靠别人，会持续增加军事预算。