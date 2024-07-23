韩国首尔市：未推进向中国租借大熊猫的流程

对于市民希望能让大熊猫“福宝”再次到韩国的请愿，首尔市政府回应称，并未推进租借大熊猫流程。

据韩联社报道，首尔市政府星期二（7月23日）在首尔市市民建议平台上表示，首尔市长吴世勋与四川政协主席田向利会面时提到了“福宝”，但首尔市目前没有推进租借大熊猫所需流程。

吴世勋本月15日与到访的田向利会面，提及大熊猫，吴世勋介绍了“福宝”在韩国的火爆人气。之后有网友提出希望能再次租借大熊猫，也有网友认为应停止动物租借行为。首尔市方面认为，租借大熊猫是中国政府的权限，并且需要经过严格流程，因此并没有推进。

中国和韩国2016年起开启大熊猫国际保护合作。大熊猫“园欣”“华妮”2016年抵达韩国爱宝乐园后，分别在2020年和2023年诞下大熊猫“福宝”，以及双胞胎大熊猫“辉宝”和“睿宝”。

据中国大熊猫保护研究中心微信公众号，今年4月3日，大熊猫“福宝”结束在韩国爱宝乐园的旅居生活，回到中国并入住熊猫中心卧龙神树坪基地。

韩国大邱市市长洪准杓今年5月31日与中国驻韩大使邢海明会面时说，曾提出希望中方能赠送一对大熊猫。洪准杓说，希望通过中方向大邱赠送大熊猫，推动韩中关系改善，提高韩国国民对中国的理解，拉近两国国民的距离。