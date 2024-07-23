中国大型基金管理公司据报设定薪金上限

中国两家领先的基金管理公司据报已经限制员工的年收入，并将收回员工超出薪金顶限的薪资。

路透社星期二（7月23日）引述知情人士说，招商基金管理公司已在上个月告诉员工，从今年起，他们的年薪上限为300万元人民币（下同，55.49万新元），并要求他们退还去年薪金里高出这一限额的部分。

知情人士称，退还的程序最早将于本月进行，约60名高管和基金经理受此影响。

另有知情人士说，博时基金也设定了290万元的薪金上限，同时要求员工退还去年高于该上限的薪资。此举已于6月实施。

中国国有企业招商局集团拥有招商基金管理公司100%的股份和博时基金49%的股份。这两家公司都位在深圳。

根据猎头公司摩根麦金利2023年的中国薪资指南，中国基金管理公司销售和投资高级管理人员和部门负责人的基本年薪介于160万元至600万元之间。

行业专家认为，削减薪酬和福利将使中国规模达4.3万亿美元（5.8万亿新元）的共同基金行业更难吸引和留住人才，而且对投资组合经理和其他员工提高业绩的激励作用不大。

此前，彭博社上月报道称，随着中国政府收紧对金融业精英的监管，包括光大集团、中信集团及招商局集团在内的行业巨头，已要求旗下金融业务的高级员工放弃被推迟发放的奖金，或是将超出290万元薪金顶限的部分薪资返还。

彭博社上星期二（7月16日）也引述知情人士报道，光大集团和华融国际控股有限公司近几个月来都要求驻香港的部分管理人员甚至前员工，退还部分过去发放的奖金。

报道称，在此之前，中国金融行业限制薪金的举措主要只涉及大陆员工。这一变化标志着国有金融集团正进一步推进限薪政策，节约薪金成本。