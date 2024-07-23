丁薛祥：中国愿同俄罗斯不断提升两国投资合作水平

中共政治局常委、国务院副总理丁薛祥说，中国愿同俄罗斯一道，不断提升两国投资合作水平，更好实现互利共赢。

据新华社报道，丁薛祥星期一（7月22日）在莫斯科同俄罗斯第一副总理曼图罗夫举行会谈，并共同主持中俄投资合作委员会第十一次会议。

丁薛祥说，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的战略引领下，中俄投资合作始终保持良好发展态势，为两国和两国人民带来了实实在在的好处。中俄投资合作委员会第十次会议以来，双方加强投资合作顶层设计，稳步推进重点项目合作，打造地方合作新亮点，取得一系列新的积极成效。

他表示，中国愿同俄罗斯一道，认真落实两国元首重要共识，不断提升两国投资合作水平，更好实现互利共赢、共同发展。

丁薛祥就持续提升双边投资合作成效提出四点建议。一是加强投资合作的规划引领，为中俄投资合作走深走实提供指引。二是加强沟通协作和密切配合，推动合作项目早日落地见效。三是挖掘投资合作潜力，更好开展地方合作。四是强化政策支持，积极营造良好投资环境。

据俄罗斯卫星通讯社报道，曼图罗夫对会议进行总结时说：“我认为我们的会议非常及时且富有成果。就更新重大项目清单达成一致至关重要。这些项目共有60多项，宣布的总投资额超过1380亿美元（1856亿新元）。”