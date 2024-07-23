王毅将出席东亚合作系列外长会并访问老挝

中共政治局委员、中国外长王毅将出席东亚合作系列外长会，并正式访问老挝。

中国外交部发言人毛宁星期二（7月23日）在例行记者会上宣布，王毅将于7月25日至27日出席在老挝万象举行的中国亚细安外长会，亚细安与中日韩外长会、东亚峰会外长会和亚细安地区论坛外长会，并正式访问老挝。

毛宁说，在老挝访问期间，王毅将与老挝领导人会面，并与老挝副总理兼外长沙伦赛举行会谈，就落实两党两国最高领导人共识，统筹推进各领域的交流合作交换意见。

毛宁称，中国期待通过此次访问同老挝深化中老命运共同体建设，把高层的共识转化为实实在在的合作成果，切实造福两国人民，为地区和平稳定繁荣作出更大贡献。

针对王毅此次将在老挝出席东亚合作系列外长会，毛宁说，在当前全球经济增长放缓、地缘冲突延宕背景下，东亚形势总体保持稳定，区域经济一体化持续推进。让本地区继续成为发展的引擎、合作的高地，是地区各国人民的共同愿望和普遍心声。

她说，中国期待通过此次系列外长会进一步凝聚各方共识，为10月东亚合作领导人系列会议做好政治和成果准备。中国愿同地区国家一道，弘扬和平共处五项原则，促进地区和平稳定与发展繁荣。

毛宁还说，中国期待加快推进中国-亚细安自贸区3.0版谈判，高质量共建“一带一路”；高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），促进区域产业链供应链稳定畅通，倡导普惠包容的经济全球化；坚定支持亚细安团结和共同体建设，维护以亚细安为中心、开放包容的区域架构，倡导平等有序的世界多极化。

另外，美国国务卿布林肯上星期五（7月19日）在美国科罗拉多州出席阿斯彭安全论坛时透露，他将于本周末在老挝举行的亚细安外长会议上与王毅会面。

布林肯说，他与王毅相当定期进行会谈，这对澄清两国的意图和避免意外冲突非常重要。