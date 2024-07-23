哈马斯等北京签署协议 王毅：实现14个派别大和解大团结

包括哈马斯和竞争对手法塔赫在内的14个巴勒斯坦政治派别星期二（7月23日）在北京签署结束分裂、加强巴勒斯坦团结的《北京宣言》。中共中央政治局委员、外交部长王毅说，此次对话达成的最重要共识是实现14个派别的大和解、大团结，最突出亮点是同意围绕加沙战后治理、组建临时民族和解政府。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅星期二在北京出席巴勒斯坦各派内部和解对话闭幕式时说，巴勒斯坦14个派别秉持民族大义齐聚北京，这是巴勒斯坦解放事业中的重要历史性时刻。中方对各派为和解付出的努力表示赞赏，对北京对话取得成功表示祝贺，支持14个派别共同签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》。

王毅说，中国人讲，“兄弟齐心，其利断金”。阿拉伯谚语说，“合作方能无畏”。巴勒斯坦各派只有用一个声音说话，正义之声才能更加响亮，唯有携起手来并肩前进，民族解放事业才能取得成功。相信只要巴勒斯坦各派求同存异、勠力同心，就一定能够团结最广大的巴勒斯坦人民，不断壮大巴勒斯坦整体力量，争取更多国际理解和支持，为巴勒斯坦民族正义事业提供最强有力的保障。

王毅强调，这次巴勒斯坦各派齐聚北京对话，达成的最重要共识是实现14个派别的大和解、大团结，最核心成果是明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表，最突出亮点是同意围绕加沙战后治理、组建临时民族和解政府，最强烈呼吁是要根据联合国有关决议实现巴勒斯坦真正的独立建国。在此次对话过程中，巴各派都强烈表达了促进和解的意愿，展现了坚守民族大义的决心，为饱受苦难的巴勒斯坦人民带来了宝贵希望。

王毅还说，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。中方在巴勒斯坦问题上从没有任何私利。中方看重的是道义，主张的是公正。巴勒斯坦问题已经延宕70多年，时刻拷问着国际公平正义和人类道德良知。当前，加沙冲突仍在延宕，外溢影响不断扩散，地区冲突多点共振。为走出当前冲突困境，中方倡议“三步走”：

第一步是推动加沙地带尽快实现全面、持久、可持续停火，确保人道援助和救援顺畅准入。任何借口都不能成为伤害平民、拖延战事的理由，国际社会应在停火止战问题上进一步凝聚合力。

第二步是秉持“巴人治巴”原则，携手推进加沙战后治理。战事已导致加沙地区满目疮痍，尽快开启战后重建成为下阶段的紧迫议题。加沙是巴勒斯坦不可分割的重要组成部分。国际社会应该支持巴勒斯坦各派组建临时民族共识政府，对加沙和约旦河西岸进行有效管控。

第三步是推动巴勒斯坦成为联合国正式会员国，并着手落实“两国方案”。巴以冲突循环往复的根源是巴勒斯坦迟迟无法独立建国。应该支持召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，就落实“两国方案”制定时间表和路线图，推动巴勒斯坦问题回到政治解决的正确轨道上来。

根据中国方面的新闻稿，法塔赫代表团团长阿鲁勒、哈马斯代表团团长穆萨代表巴勒斯坦各派分别致辞，强调中国在巴勒斯坦人民心目中有着特殊重要地位，由衷感谢中国国家主席习近平和中方长期以来对巴勒斯坦始终如一的坚定支持和无私帮助。高度赞赏中方展现大国担当，在国际社会为巴勒斯坦主持公道正义，对中方为巴内部和解对话提供的有力支持深表谢意，将落实好此次共识，加强各派团结，推进和解进程，推动巴勒斯坦问题早日得到解决。

为期三天的巴勒斯坦各派别内部和解对话星期二上午结束，巴勒斯坦14个主要派别代表以及埃及、阿尔及利亚、沙特、卡塔尔、约旦、叙利亚、黎巴嫩、俄罗斯、土耳其驻华使节或代表出席闭幕式。各派代表签署关于结束分裂、加强巴勒斯坦团结的《北京宣言》。