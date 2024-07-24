中国商务部长：将做好外资准入的减法和优化营商环境的加法

中国商务部部长王文涛星期二（7月23日）会见美中贸委会董事会代表团时说，高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障，开放是中国式现代化的鲜明标识，中方将坚持对外开放基本国策，做好外资准入的“减法”和优化营商环境的“加法”。

根据中国商务部网站发布的新闻稿，王文涛会见美中贸委会董事会主席芮思博率领的代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。

王文涛说，中国共产党二十届三中全会刚刚胜利闭幕，会议对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，强调要更加注重系统集成，注重突出重点，注重改革实效。

他强调，高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障，开放是中国式现代化的鲜明标识，中方将坚持对外开放基本国策，以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制，做好外资准入的“减法”和优化营商环境的“加法”。欢迎包括美国企业在内的各国企业继续深耕中国市场，共享发展机遇。

王文涛还说，中美元首在旧金山举行历史性会晤，为两国经贸关系发展指明方向。中美两国商务部通过多层级沟通交流机制，持续密切沟通。中方愿与美方共同努力，落实好两国元首会晤通话共识，为两国企业务实合作营造良好环境。

会上，王文涛逐一回应了美国企业的具体关切，就经贸领域国家安全边界、美对华加征关税等问题阐述了中方立场，并强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。

根据中国新闻稿，芮思博说，中方向世界发出进一步深化改革、扩大开放的积极信号，增强了市场信心。经贸合作是两国关系的稳定力量。美中贸委会和会员企业支持两国扩大经贸合作，将继续致力于在华长期发展。