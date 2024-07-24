以大胆建言著称的广东时事评论员韩志鹏逝世

中国广东时事评论员、原广州市政协委员韩志鹏上星期四（7月18日）因肺癌病逝，享年69岁。

据微信公众号羊城网星期二（7月23日）报道，韩志鹏去年11月7日在广东广播电视台珠江频道《珠江新闻》节目做完最后一次新闻评论后，就再没有在媒体中露面，之后在微信群及朋友圈也很少发声。

报道称，韩志鹏长期吸烟，在2023年开始身体健康状况就急转直下，直至上星期四因肺癌病逝，享年69岁。韩志鹏的家属星期一（7月22日）为他在广州市殡仪馆举行告别仪式。

韩志鹏1955年出生于广州。他1972年从华师附中毕业后到广州轮胎厂做工人，1982年考上首届省电大汉语系，上学期间被招入《广东侨报》，后任《广州侨商报》总编辑。羊城网形容，作为媒体评论员，韩志鹏多年来一直大胆建言著称。

根据澎湃新闻，韩志鹏自2003年起曾连任三届广州市政协委员。

据人民政协网2015年3月报道，在2003年成为广州市政协委员的韩志鹏，连写提案的格式也不清楚，但他从一开始就抓住了从小切口关注民生的履职要义。从第二年起，韩志鹏每年在市两会期间都提交提案。这些提案几乎触及到广州公共生活的方方面面：白云山禁车、老楼安装电梯、推行垃圾分类、建议用社会抚养费建失独老人院等。报道称，这些提案几乎“件件有回响”。

韩志鹏还创造过“一个提案，政府回复三次”的“历史”。据人民政协网，韩志鹏2011年提交了《“四个一点”加装电梯的建议》。广州市法制办当年答复称，正委托广州市社科院研究制定相应的补偿参考标准。时隔三年，该标准仍无动静。2014年7月，韩志鹏又提交了《旧楼加装电梯亟需补偿参考标准》的提案。广州市法制办答复，已委托市社科院完成《广州市既有住宅增设电梯集资分摊费用参考标准》，经过评估却是“非常成功的学术论文”，不足以运用到实际中。到了同年12月，广州市法制办第三次回复称，除了支持广州市社科院继续补充完善参考标准外，也有几家专业机构和社会组织开展了调研、评估等工作，并明确2015年5月提交研究成果。

人民政协网引述不具名的媒体人评价韩志鹏：“韩志鹏多专注于民生小事，专注于自己熟悉的事，不贪大求全、凌空虚蹈，所以实际效果非常好。更重要的是，他不仅说得热闹，做得更热闹。在他身上，我们看到政协委员敢为善为的形象。”