王毅会见日本自民党总务会长 指台湾海峡不是政治秀场

中共政治局委员、中央外办主任王毅与日本自民党总务会长森山裕会面时指出，台湾问题事关中日关系政治基础，台湾海峡不是“政治秀场”，并呼吁日本在台湾问题上谨言慎行，确保中日关系的基础不受损、不动摇。

据中国外交部官网消息，王毅星期二（7月23日）在北京会见森山裕。王毅说，森山裕长期关心支持中日关系改善发展，对此表示赞赏。

王毅表示，中日互为近邻，相互支持、相互理解、相互帮助是邻国正确相处之道。双方早已达成“互为合作伙伴，互不构成威胁”的共识，中国从来不是什么“前所未有的战略挑战”。双方应恪守中日四个政治文件的规定，加强对话、增进了解、深化合作。他强调，这既符合两国人民利益，也有利于地区乃至世界的和平与发展。

王毅称，中国共产党二十届三中全会刚闭幕。中国将进一步全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制，完善高水平对外开放机制体制，这将为日本的发展以及中日合作提供更多机遇。当今世界进入变乱交织的时期，中日作为亚洲和世界重要国家应同舟共济，携手构建人类命运共同体。

他说，期待森山裕及日本各界有识之士为此发挥积极作用，欢迎日本政治家包括年轻议员常来中国走走看看。

王毅也就日本福岛核污染水排海、台湾问题等阐明中国立场和关切，指出核污染水排海事关人类健康、海洋环境和国际公共利益，当务之急是要建立长期国际监测机制，确保中国等利益攸关方全面有效参与。

王毅指出，台湾问题事关中日关系政治基础，台湾海峡不是“政治秀场”。他引述日本前首相田中角荣曾对中国前总理周恩来讲“信为万事之本”，并呼吁日本方应恪守中日四个政治文件精神，在台湾问题上谨言慎行，确保中日关系的基础不受损、不动摇。

另据日本共同社报道，日本外长上川阳子星期二在外务省与到访的中国外交部副部长马朝旭会谈。上川表示期待今后继续在广泛领域深化多层次对话。

此前，马朝旭星期一（7月22日）在东京与日本外务事务次官冈野正敬举行了战略对话。

中国外交部发言人林剑上星期五（7月19日）在例行记者会上说，马朝旭应邀于7月21日至25日赴东京、韩国首尔分别同冈野正敬，韩国外交部第一次官金烘均举行第16轮中日战略对话、第10轮中韩外交部门高级别战略对话。