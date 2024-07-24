世界泳联：中国泳队奥运前人均接受21次兴奋剂检测

巴黎奥运会开赛在即，世界泳联星期二公布了他们针对巴黎奥运会参赛选手进行的赛前大规模兴奋剂检测工作成果，称中国游泳队接受了最密集的检测，半年多时间内平均每人被检测21次。

据新华社报道，世界泳联星期二（7月23日）发布新闻公报表示，他们着眼巴黎奥运会开展了史上最全面、最严格的赛前兴奋剂检测工作。

今年以来，世界泳联对参加巴黎奥运会的选手总共进行了2145次检测，再加上其他反兴奋剂组织开展的检测，世界泳联旗下奥运选手总计接受了4774次检测，平均每人3.4次。

公报特别指出，中国游泳队的选手们在此期间人均被检测次数“全球第一”。

31名中国游泳队的巴黎奥运会参赛选手中，每人都至少接受了世界泳联的10次兴奋剂检测，人均被检测次数达到13次。同时期，由世界泳联执行的检测为418次。包括世界泳联和其他独立的反兴奋剂组织，对中国队泳将开展的赛外检测达到每人至少八次，都是使用位于欧洲的、世界反兴奋剂机构认可的实验室。

若算上其他反兴奋剂组织的检测，中国队泳将今年以来平均每人被检测21次，而同期46名美国游泳选手的人均兴奋剂检测次数只有六次，41人组成的澳大利亚队则人均只有四次。

事实上，另外还有意大利、英国、法国等七支选手人数超过20人的游泳队，人均检测数都在四至五次。

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前几个月药检呈阳性，但仍获准参加奥运会，并赢得了三枚金牌，引起外界关注。

中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。世界反兴奋剂机构（WADA）调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有“误导性和潜在诽谤性”。