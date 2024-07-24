双城论坛据报最快8月举行 台北希望邀龚正赴台参加

在两岸关系愈加紧张的大背景下，原本打算在7月底登场的上海——台北城市论坛（双城论坛），或将最快在8月举办。有台湾媒体报道，台北市政府希望上海市长龚正能赴台北参加论坛。

政治立场亲蓝的《联合报》星期三（7月24日）报道，现在台北市和上海市政府的共识为最快在8月举办双城论坛，但确切时间还未敲定。目前双方已确定今年的论坛主题为“新脉动、新未来”，规划友善交通、河川治理、文化观光三个分论坛，并签署智慧医疗与野生动物交流两项合作备忘录。

报道引述知情人士说，今年台北市政府筹办的双城论坛，的确受到民进党籍的总统赖清德上任后，两岸急冻的大环境氛围影响，加上台湾澎湖渔船先前被中国大陆海警押走等事件；双方的考量因此变得更谨慎、细致，包括时间、层级、哪些人赴会等，台北市政府的相关规划都要送中央审查。

至于上海市政府会派什么层级的人员出席双城论坛，知情人士分析说，过去历届论坛，只有两次不是副市长层级的人员赴台北，并称尽管去年台北市长蒋万安亲自邀请龚正今年到台北参加论坛，但上海方派谁来，都还是要尊重他们。

此前，亲绿的《自由时报》星期二（7月23日）也引述知情人士透露，台北市政府希望龚正能赴台参加，但大陆方面目前尚未决定赴台人员的层级，台北市政府也未向台湾陆委会递件申请要邀哪些大陆官员赴台。

台湾政治大学外交系教授黄奎博认为，正因两岸气氛持续探底，赖政府如何批核上海赴台名单将难以预料，加上先前陆委会副主委梁文杰曾说“上海市长只是二把手、层级不会太高”等言论，都可能是今年双城论坛筹办进度不如外界预期的主因。