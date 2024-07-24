富士康将投资10亿人民币在河南建新总部大楼

台湾半导体巨擘鸿海科技集团旗下的富士康科技集团，将在中国大陆河南省郑州建设新事业总部大楼，总投资约10亿元人民币（1.85亿新元）。

鸿海星期三（7月24日）在官网发布的新闻稿称，富士康星期二（23日）同河南省政府签署了《河南省政府与富士康科技集团加快推进新事业项目战略合作协议》。

根据协议，河南省政府支持富士康在郑州建设新事业总部。富士康将充分发挥自身在智慧制造领域核心竞争力，以及在全球范围内的技术储备和产业链资源优势，加快推动电动车整车、储能电池、数位健康和机器人产业落地，聚焦河南，打造全球高端制造产业链和战略性新兴产业生态圈。

鸿海称，此次战略合作，重点聚焦集团“3+3”战略产业转化落地，即以电动车、数位健康、机器人三大新兴产业，以及人工智能（AI）、半导体、新世代移动通信三项新技术领域为发展重点，在制定发展规划、核心技术研究等领域积极合作，共同努力将富士康新事业总部打造成为全球创新和产业布局的核心基地和重要标杆。

鸿海在新闻稿中说，富士康为此将在郑州投资建设新事业总部大楼，承载新事业总部功能。项目一期选址位在郑东新区，建筑面积约700公亩，总投资约10亿元人民币。主要建设总部管理中心、研发中心和工程中心、战略产业发展中心、供应链管理中心等七大中心。

因不满冠病防控措施和欠薪，富士康大批工人曾在2022年11月离开郑州工厂，导致厂区产能严重受挫。富士康是全球最大的电子产品代工商，也是美国苹果最大的手机iPhone组装商。

据路透社报道，富士康受益于人工智能应用服务器的强劲需求，其客户还包括人工智能芯片宠儿英伟达（也称辉达，Nvidia）。

鸿海本月公布的人工智能服务器需求季度收入好于预期，并预测本季度将持续增长。

