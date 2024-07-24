王沪宁以习近平特别代表身份赴越南吊唁阮富仲

中共政治局常委、全国政协主席王沪宁将作为中共总书记习近平特别代表，于7月25日至26日率中共代表团赴越南河内参加越共总书记阮富仲逝世的吊唁活动。

据央视新闻客户端报道，中共中央对外联络部发言人胡兆明星期三（7月24日）宣布上述消息。

据新华社报道，习近平上星期六（7月20日）下午曾到越南驻华使馆吊唁阮富仲。

报道说，使馆吊唁大厅的阮富仲遗像前，摆放了包括中共政治局常委习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等在内送的花圈。习近平抵步后走到阮富仲遗像前驻足默哀，向遗像三鞠躬，在吊唁簿上留言并签名。

习近平称阮富仲为“坚定的马克思主义者”“越南共产党和越南人民的伟大领导者”，并说两人十多年来交往密切，结下深厚的同志情，去年一道宣布构建具有战略意义的中越命运共同体。阮富仲的逝世使中国失去了一位中越关系推动者和社会主义事业同行者，令中方非常悲痛。中国将永远铭记阮富仲为两党两国关系和世界社会主义运动事业作出的杰出贡献，坚定支持越共团结带领越南人民走符合本国国情的社会主义康庄大道。

阮富仲领导越南13年之久，上星期五（7月19日）下午在河内逝世，享年80岁。越共将于7月25日至26日在河内为他举行国葬。