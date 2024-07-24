华谊兄弟卖资产抵债 拟3.5亿人民币向阿里影业出售东阳美拉70%股权

曾向阿里影业借款7亿元（人民币，下同，1.29亿新元）的华谊兄弟，拟将东阳美拉70%的股权出售给阿里影业，以偿还借款。

据财新网报道，华谊兄弟星期二（7月23日）发公告称，为实际经营需要，拟与阿里影业签署协议，将公司持有的浙江东阳美拉传媒有限公司（简称东阳美拉）70%股权转让给阿里影业，股权转让款金额为3.5亿元，转让完成后公司不再持有东阳美拉的股权。

东阳美拉是知名导演冯小刚成立于2015年9月的公司，为加强与华语大导演和作品IP的绑定，2015年11月19日，华谊兄弟以10.5亿元收购东阳美拉70%股权。此后，华谊兄弟在东阳美拉持股70%，冯小刚持股30%。

中国证券报报道，这是华谊兄弟偿还阿里影业7亿元债款的重要一步。2019年初，阿里影业向华谊兄弟提供一笔7亿元借款，期限为五年。

然而，过去的五年华谊兄弟业绩持续亏损。2018年至2023年，华谊兄弟营收从38.14亿元降至不足7亿元。其中，2018年亏损11.69亿元，2019年亏损进一步扩大至39.78亿元，随后几年亏损金额虽然有所收窄，但整体上仍然呈现持续亏损的趋势。

借款偿还期告急，去年年底，华谊兄弟开启向阿里影业以资产抵债。

去年11月，华谊兄弟公告，全资子公司华谊娱乐投资为实际经营需要，拟与中联盛世签署协议，预计转让嘉利文化的100%股权及转让华谊娱乐投资对嘉利文化享有的全部债权，标的股权以及标的债权转让价格共计3.5亿元。中联盛世是阿里影业的间接全资附属公司。嘉利文化则是华谊兄弟的全资孙公司。