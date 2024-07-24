深创投据报密集向被投企业发起回购诉讼

中国媒体报道，深圳市创新投资集团有限公司（简称深创投）近一年来密集向被投企业发起回购诉讼。

澎湃新闻星期二（7月23日）在深圳阳光采购平台上发现，深创投近一年来密集增加诉讼法律服务采购招标公告。从2023年5月9日开始，深创投密集发布了几十起诉讼法律服务采购招标邀请函。

据不完全统计，2023年5月9日至7月23日，深创投共新增了34起诉讼法律服务采购招标。其中，2023年5月9日至2023年底新增16起，2024年初至7月23日，新增了18起。据报道，34起诉讼法律服务采购招标中，有30起涉及深创投与被投企业回购诉讼。

对此，不具名的相关人士向澎湃新闻透露，采购招标立项是出于合规管理的要求，并不意味着已实际发生诉讼；此次是少数项目开展法律服务采购立项。“通过司法途径主张回购，通常是由于基金经营期限到期，基金投资人（LP）要求退出，基金管理人尽职履责主张回购，维护基金投资人权益；也有个别企业出现严重损害股东权益的违规情形，基金依据协议的约定要求退出。”

业内人士说，股权投资协议中，普遍存在回购条款。由于大部分的投资都会签署回购协议，且退出通道不畅，近几年股权回购纠纷数量增多。回购权触发的通常条件包括目标企业未达到事先设定的业绩目标、‌目标企业在一段时间内未能成功实现IPO、‌目标企业出现了导致实际控制权发生转移的重大事项等等。

根据澎湃新闻，深创投发起的回购诉讼多数由业绩对赌、上市对赌失败触发。

据《每日经济新闻》报道，其中一则招标对项目概况是这样表述的：“我方于2020年12月向ZTZB公司投资6000万元（人民币，下同，1110万新元）。目前该项目已触发回购，企业现金流异常紧张，与投资人的业绩对赌全面触发，我方与实控人多次沟通回购事宜尚未达成一致，拟通过诉讼保障我方权益。现向我方法律服务机构（诉讼类）入库律所以竞争性谈判方式采购股权回购诉讼代理法律服务。”

报道称，有业内人士指出，这类情况出现的原因是综合、复杂的，事关市场、行业发展等因素。“其实对赌只是投资中的一个条款、一个工具，投资机构还是应该对企业进行合理估值、科学设计对赌架构、弹性条款、理性设定业绩目标，着眼于长远利益、给公司以成长空间。”

根据深创投官网介绍，该机构最新管理规模为4803亿元，管理着185只私募股权基金、16只母基金和22只不动产基金，已投资创投项目多达1822个。