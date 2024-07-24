国台办：跨国公司的台湾员工可在大陆安心就学就业

两岸关系紧张之际，中国国务院台湾事务办公室再度向台湾民众派定心丸，强调惩治台独的司法解释文件只针对极少数涉“独”言行恶劣、谋“独”活动猖獗的“台独”顽固分子，并称包括在跨国公司工作的台湾员工，只要不从事违法犯罪活动，完全可以在大陆安心就学、就业、生活。

国台办发言人朱凤莲星期三（7月24日）主持例行新闻发布会。有记者向她提问，“有媒体称，大陆出台惩‘独’司法文件后，民进党称‘尽量不要派台湾员工去大陆工作’，还有舆论认为，文件关于‘其他图谋将台湾从中国分裂出去的行为’的提法覆盖不准确、具体范围不清楚”。

朱凤莲回答说，运用刑事司法手段惩处分裂国家犯罪分子、维护国家核心利益，是世界各国通行做法。“我们出台的这份司法文件严格依法制定，惩治对象精准清晰，只针对极少数涉‘独’言行恶劣、谋‘独’活动猖獗的‘台独’顽固分子及其实施的分裂国家、煽动分裂国家犯罪行为。”

朱凤莲进一步说，广大台湾民众，包括在跨国公司工作的台湾员工，只要不从事违法犯罪活动，不必有任何顾虑，完全可以在大陆安心就学、就业、生活。她表示，将一如既往尊重、关爱、造福台湾民众，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

据路透社7月4日报道，两名公司高管表示，一些在华运营的外企已就安全问题与台湾员工对话。另一名知情人士称，部分外企在华的台湾员工已接受调离中国大陆的选择。

根据台湾政府调查，截至2022年，有17万7000名台湾人在中国大陆工作。这些台湾人因为语言能力和熟悉中华文化，而受聘于在华的跨国企业。

台湾总统赖清德5月20日上台以来，已数次强调台海两岸互不隶属，使两岸关系剑拔弩张。中国大陆司法和国安机关6月21日发布惩治台独的司法解释文件，强调对台独分子最重可判处死刑，还可“缺席审判”，且终身追责。

此前，朱凤莲6月28日答记者问时曾说，该司法解释文件不针对、不涉及台湾民众，针对的是极少数涉“独”言行恶劣、谋“独”活动猖獗的台独顽固分子，以及他们实施的分裂国家、煽动分裂国家犯罪。

她指责民进党恶意抹黑有关司法文件，借提升所谓旅游警示进行政治操弄，是对台湾民众赤裸裸的威胁恐吓。

台湾的大陆委员会在6月27日起宣布调升大陆及香港澳门旅游警示为第二高的“橙色”灯号，建议民众避免非必要旅行。