王卫东已任中央金融纪检监察工作委员会书记

曾在西藏工作五年的西藏自治区党委原常委、自治区纪委原书记王卫东，已经调任中央金融纪检监察工作委员会书记。

星期一（7月22日）出版的《中国纪检监察报》刊发文章《纪检监察干部认真学习贯彻党的二十届三中全会精神 以一往无前的奋斗姿态把改革推向前进》。

文章提到，中央金融纪检监察工作委员会书记王卫东表示，将旗帜鲜明强化政治监督，推动加强金融系统党的建设，围绕贯彻落实党中央关于金融工作的重大决策部署，压实各方责任，紧盯重点环节，及时发现偏差，狠抓整改落实，确保金融系统把全面加强监管、防范化解风险、促进金融高质量发展等各项部署落到实处。

上述消息显示，西藏自治区党委原常委、自治区纪委原书记王卫东已经调任中央金融纪检监察工作委员会书记。

公开资料显示，王卫东出生于1968年5月，山西文水人，曾任中央巡视组副部级巡视专员，中央纪委副秘书长等职。2019年5月，他担任西藏自治区党委常委、自治区纪委书记。2020年1月当选西藏自治区监察委员会主任。

今年3月，西藏自治区十二届人大常委会第九次会议决定：接受王卫东辞去西藏自治区监察委员会主任职务的请求，报西藏自治区第十二届人民代表大会备案。

据《北京日报》旗下微信公号“长安街知事”报道，此次《中国纪检监察报》的报道，是王卫东返京后以新职务首次公开亮相。这也是中央金融纪检监察工作委员会首次见诸公开报道。