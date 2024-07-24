台拟修改闽南语名称为台湾台语 国台办批去中国化

针对台湾教育部将把闽南语名称改为“台湾台语”，中国大陆国台办批评民进党在处心积虑搞“去中国化”。

中国大陆国台办星期三（7月24日）召开例行记者会。有媒体问及赖清德星期天（21日）在民进党全代会上致辞全程使用闽南语，且民进党教育部上周预告将“闽南语语言能力认证考试”更名为“台湾台语语言能力认证考试”。

国台办发言人朱凤莲对此形容，这是民进党处心积虑搞“去中国化”的又一出闹剧。

朱凤莲称，台湾民众讲的闽南语、客家话与福建、广东民众讲的闽南语、客家话是一样的，是汉语在长期历史中形成的地域性分支或变体，由福建、广东地区先民带到台湾地区。

朱凤莲随后接连以闽南语和客家话说，台语就是闽南语，古早时自福建传到台湾，两边都听得懂；台湾乡亲讲的客家话是从广东传到台湾，两边讲的客家话是一样的，都听得懂。

朱凤莲批评民进党企图在方言名称上做政治文章，完全是自欺欺人。“无论他们怎么折腾，都磨灭不了台湾社会的中华文化印记，淡化不了台湾同胞的中华民族意识。”

台湾教育部上星期发公告称，为了推动语言一致性，未来书面用语规范应优先使用台湾原住民族语、台湾客语、台湾台语、台湾手语、马祖语等，并计划将闽南语的名称修改为台湾台语。

国民党立委洪孟楷批评民进党在意识形态上做文章，让民众没办法接受。这种“自嗨式的阿Q胜利法”，就是在同温层上取暖而已。