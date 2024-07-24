港媒：国泰航空首批大陆见习机师即将毕业

香港媒体报道，国泰航空去年起首次招募大陆见习机师，至今已有逾60名大陆见习机师正接受培训或即将投入培训，首批约10人未来一两个月毕业，最快今年底至明年初加入国泰以二副机长身分投入工作。

香港《明报》星期三（7月24日）报道，国泰表示将继续在本地及大陆招聘机师，现时机师人数已回升至3000，料再多聘400人便可完全恢复冠病疫情前运力，有信心明年首季可请够人，而受训大陆见习机师至今年底将增至逾百人。

国泰企业事务总经理黄文杰说，澳洲阿德莱德飞行学校今年正培训120名国泰见习机师，当中数十人来自大陆，连同在美国受训的学员，至今已招聘逾60名大陆机师受训或将受训，强调大陆机师在招聘要求及待遇上均与本港机师一致。

国泰目标于去年及今年共招聘800名见习机师，黄文杰形容公司两年来非常积极招募人手，”基本上全港做到机师的人都请了”，招聘目标已达半，有信心今年底前能从本地及内地多聘400人，以支持国泰回复疫情前运力。

国泰去年亦首次招聘大陆空中服务员，黄文杰黄透露，至今已有逾300名大陆空服员工作。

为吸引大陆员工，国泰近日已计划在北京及上海设立空服员基地，目标明年底大陆空服员增至1500至2000名、整体大陆员工4000人，占国泰整体人手约15%。