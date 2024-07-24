陈亭妃谈台南市长初选：相信会公平公正

外界认为台湾的民进党立委陈亭妃非总统赖清德的派系，或无法再上一层楼，角逐2026年台南市长选举。她受访时说，媒体将民进党党内人士贴上“亲赖”或“非赖”的标签，实属故意分化，并相信赖清德，也相信民进党会公平、公正办好初选。

民进党有志台南市长者众多，包括亲赖的台南市立委林俊宪、王定宇都当选民进党中常委，而早前被民进党派系“正国会”除名的陈亭妃，在没有派系支持下也成功突围。外界关注兼任民进党主席的赖清德如何整合党内，以及后续的出线者。

综合《太报》、三立新闻网、中时新闻网和中央社报道，陈亭妃星期三（7月24日）接受亲绿资深媒体人周玉蔻的广播节目《新闻放鞭炮》专访。

陈亭妃说，自己不知道为什么正国会不让她争取中常委，并强调这是一个起跑点。她说，虽然正国会一直说市长选举跟中常委无关，但她太了解台南的局势。

陈亭妃进一步说，从目前媒体报道方向，由于她与林俊宪、王定宇都当选中常委，因此台南市长初选提前开打，若她落选中常委，可能就会被解读为没机会选市长。她还表示，被正国会除名真的太沉重了，自己希望争取支持。

陈亭妃强调，无论是前总统蔡英文还是赖清德担任民进党主席时，大家都一致支持政府和党的政策。她批评媒体将民进党党内人士贴上“亲赖”或“非赖”的标签，实属故意分化，并强调大家都是赖系，“赖清德一个眼神就知道我是”。

陈亭妃也认为民进党内部应该摒弃派系之分，专注于让台湾、民进党及台南更好。同时，她相信赖清德，也相信民进党会公平、公正办好初选。

至于是否担心初选胜出后会受到其他派系，如在地的“新潮流”、正国会不支持，陈亭妃说，不会发生这种情况，强调不论谁出线，民进党内部一定会团结一致。