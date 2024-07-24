港豪宅交易量活跃 山顶道三栋豪宅8.6亿港元易手

香港楼市限购措施全面“撤辣”后，超级豪宅交易量转趋活跃。由香港富豪何崇本家族持有的山顶道三栋洋房刚以8.6亿元（港元，下同，1.48亿新元）的成交价易手，这是该老牌家族本月内第二笔成交的大单。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等星期二（7月23日）报道，成交的三栋洋房位于香港山顶道99、101及103号，地盘占地总面积2万6512平方尺，于2003年2月建成。

三栋洋房的面积分别为5067平方尺、4627平方尺、4662平方尺，总楼面面积为1万4356平方尺。每栋豪宅都有私人露台和游泳池。

交易代理商透露，何崇本家族将楼盘挂在市场交易平台放售后，马上就引来多名买家洽购，最终物业以8.6亿元的成交价易手，平均尺价为5万9905元。代理商形容，这笔成交价是“海啸价”。

本月6日，何崇本家族曾以11亿元的价格将同区的种植道46号四栋洋房出售给伯恩光学创始人杨建文。四栋洋房实用面积介于4060至4432平方尺，一律四房四套房间隔，户户连平台、花园、泳池、天台及车位。

彭博社称，这是香港政府楼市限购措施全面“撤辣”以来，最大的单笔交易。

据港媒消息，山顶道项目是何崇本家族1999年以1.34亿元购得并发展，上述两笔交易为该家族在一个月内套现了近20亿元。

随着香港楼市限购措施“撤辣”，买家能以更低的价格物色豪宅，香港的豪宅市场开始回暖。今年5月，恒大创办人许家印在香港的一处山顶豪宅以约4.7亿元的成交价被卖出，比去年估值低将近一半。