三名中国留学生涉用无人机拍美航母被韩国警方逮捕

韩国警方通报三名中国留学生涉嫌非法拍摄停靠在釜山的美国航空母舰，正接受警方调查。

据韩联社报道，韩国釜山警察厅星期三（7月24日）通报，三名涉事的中国留学生年龄介于30至49岁之间，他们在6月份涉嫌使用无人机非法拍摄停靠在釜山的美国航空母舰，而被警方抓获。

韩国警方说，目前正以涉嫌违反《军事基地及军事设施保护法》为由对三名中国人进行调查。

据三人描述，他们于6月25日在釜山南区龙湖洞的一座山上停车后，在散步途中发现停靠在韩国海军作战司令部釜山作战基地的航空母舰。出于好奇心，他们从车中取出无人机并进行拍摄。

三人的拍摄行为被巡逻的当地军人发现。据悉，无人机拍下了航空母舰和韩国海军作战司令部基地的全景，视频长度超过五分钟。

美国核动力航空母舰“罗斯福号”6月22日停靠釜山作战基地，准备参加美日韩首次多域联合军演。而三人被抓获偷拍基地的当天，韩国总统尹锡悦正好也登上罗斯福号航空母舰，与美韩官兵会面。

由于这艘航空母舰已向媒体公开亮相，且当天美军公开活动的参加人员中还包含普通民众，韩国警方难以追究三人拍摄航空母舰的责任。

但除了拍摄航空母舰，三人还涉嫌未经许可使用无人机拍摄海军作战基地。韩国警方正分析他们的手机通话录音和通话记录，以具体了解他们的拍摄理由。