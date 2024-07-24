中国奶牛肉牛养殖仍未脱困 农业农村部采取措施匹配供需

中国生猪养殖已经扭亏为盈，但是奶牛、肉牛的养殖仍未脱困。中国农业农村部将采取有力措施，使生产发展与市场需求更好匹配。

综合路透社和《每日经济新闻》报道，中国作为全球最大肉类消费国，猪肉、牛肉和乳制品等价格正在下跌，经济放缓导致消费者减少购买。

中国农业农村部总畜牧师王乐君星期三（7月24日）在新闻发布会上披露，今年以来，肉蛋奶全面增产，肉蛋奶总体供给充裕。

上半年，畜产品市场供应充足，但价格整体低位运行。生猪方面，在市场调节和产能调控的双重作用下，生猪产能高位回调，价格率先回升，生猪养殖目前也恢复了正常盈利。肉牛、奶牛的价格跌幅较大，上半年牛肉和生鲜乳的价格比分别下跌12.1%和12.5%，肉牛和奶牛的养殖陷入了亏损。

关于下半年走势，王乐君指出，生猪方面，发展势头向好，产销两旺。肉牛和奶牛方面，由于供应惯性增长，短期内价格还会在低位运行，养殖脱困难度较大，下一步还要加大力度，采取有力措施。

王乐君说：“对肉牛和奶牛，我们要引导养殖场户优化调整牛群结构，适度淘汰老龄和低产牛，使生产发展与市场需求更好匹配。”

为了稳定畜牧业生产，农业农村部将重点抓好五个方面的工作。一是抓好产能调控，二是加强预警引导，三是抓好纾困解难，四是防范重大疫病，五是提升产业水平。