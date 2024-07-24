王毅：近期乌俄都不同程度发出愿意谈判信号

中共政治局委员、外交部长王毅在广州同乌克兰外长库列巴举行会谈时说，乌克兰危机已经进入第三个年头，冲突还在持续并存在升级、外溢风险。他并强调，近期乌俄双方都不同程度发出愿意谈判的信号。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（7月24日）在广州同库列巴举行会谈。王毅说，中乌互为友好国家，双方交往历程中沉淀下来的都是友谊与合作。两国十几年前就建立了战略伙伴关系，彼此相互尊重、平等相待，互利合作持续推进。

王毅称，两国元首强调，要从长远角度看待和谋划两国关系，把中乌关系和双边合作向前推进，“我们应以此为遵循，保持沟通交流，增进彼此互信，赓续传统友谊，促进人民友好，推动中乌关系健康稳定发展”。

王毅谈及俄乌战争时指出，乌克兰危机已经进入第三个年头，冲突还在持续并存在升级、外溢风险。中国始终坚定致力于推动危机政治解决。

他说，中国国家主席习近平提出“四个应该”，为此提供了重要遵循。在此基础上，中国还和巴西联合发表了“六点共识”，涵盖冲突规范“三原则”、和谈方案“三要素”、人道保护“三关切”以及防止核风险、保障产供链稳定等重要内容，凝聚了国际社会最大公约数，得到广泛响应支持。

王毅提到，中国认为所有冲突的解决，最后都要回到谈判桌前；一切争端的化解，总要通过政治途径实现。近期乌俄双方都不同程度发出愿意谈判的信号，虽然条件和时机还不成熟，但支持一切有助于和平的努力，愿继续为停火止战、恢复和谈发挥建设性作用。中国关注乌克兰人道主义局势，将继续向乌提供人道主义物资援助。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

路透社早前引述访华的乌克兰代表团的消息人士说，库列巴与王毅的会谈持续了三个多小时。这名消息人士也称，“这是一次非常深入和具体的对话”，并补充说双方会谈的时间比计划中要长。

中国外交部发言人毛宁星期一（7月22日）宣布，应王毅邀请，库列巴将于7月23日至26日访问中国。

据法新社报道，乌克兰外交部星期一发声明说，库列巴将在北京讨论的主要议题是“寻找制止俄罗斯侵略的方法，以及中国在实现持续和公正的和平上可能发挥的作用”。

中国没有参加6月在瑞士举行的乌克兰和平峰会，理由是中国认为这场峰会缺乏有效国际和会必备的三大要素，即俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论。俄罗斯没有受邀参加此次峰会。

中国一直在公开场合强调其在俄乌战争中持中立立场；但美国及其盟友则认为，中国向俄罗斯提供武器技术和零部件，并帮助莫斯科绕过国际贸易限制。