雷军澄清未指责周受资离职：到今天仍是好朋友

小米集团董事长雷军星期二（7月23日）晚在一场直播中说，小米集团原高级副总裁周受资离职对小米影响很大，但是他没有丝毫抱怨或者指责的意思，依然送上了美好的祝福，他跟周受资到今天为止都是很好的朋友。

雷军星期二晚开启年度演讲返场直播，分享了年度演讲背后的故事，并对中国媒体报道中提到周受资离职一事进行进一步说明。

雷军在直播中提到，他看到自己谈论周受资的话题在网上引起热议，甚至有很多误解，弄得他都有点不好意思了，其实大家误解了他的意思。

雷军说，在上次演讲里他谈到周受资，主要是谈他自己的一种状态，公司当时处在多事之秋，从游击队向正规军转型，其实这个过程是很痛苦的，业务上也不顺利，就在这个节骨眼上，周受资离职，“当时我的状态是特别特别不好。”

雷军表示：“虽然周受资的离职对我们的影响很大，但是我没有丝毫抱怨或者指责的意思，我们依然送上了美好的祝福，其实我跟受资到今天为止都是很好的朋友，他发展得也很顺利，也很成功，在这里也正式祝贺周受资，不希望让周受资看到一些误导的报道生气。”

雷军上星期五（19日）举办第五次年度演讲。演讲中，他介绍了小米造车的来龙去脉，也分享他过去三年的一些经历。

雷军在回顾当初决定造车的往事时说，那时小米正值多事之秋，小米高端化刚刚开始，“培养多年寄予厚望的年轻高管离职了，给我当头一棒，他就是周受资。”他称，虽然自己有多般不舍，但也只能送上真挚的祝福。

隔天有中国媒体以“周受资离职是当头一棒”为题，报道上述演讲。

雷军在最新的直播中解释说，“其实这有点掐头去尾，我完整的意思是表达说，周受资的离职对我们的影响很大，但是我们依然祝福每一个跟我们一起共过事的同事，希望大家都能够一切顺利，发展得很好，而且友谊长存。”

周受资2015年加入小米担任首席财务官（CFO）。 2019年11月，周受资出任小米国际部总裁。隔年，周受资成为小米最年轻的集团合伙人。2021年3月，周受资从小米辞职，并加入字节跳动担任CFO。