不受台风逼近影响 马祖执行火炮实弹射击演练

台风凯米逼近台湾导致汉光实兵演习多项演练科目被取消，但台湾陆军马祖防卫指挥部星期三（7月24日）清晨仍执行火炮实弹射击演练，借实战化训练提升整体防卫作战韧性。

综合台湾《中国时报》《自由时报》报道，马祖防卫指挥部星期三发新闻稿说，为验证防卫作战构想，马防部以真实战场想定，发布演习状况，借“实景、实兵、实弹”方式，统合兵、火力实施联合实弹射击。

马防部指出，星期三清晨时分参演官兵进入各阵地备战，依序进行装备检查、弹药整补等射击前准备，并依防卫部指挥所命令运用M2式155毫米加农炮、105榴炮及120迫炮等各式火炮在各据点、阵地对海、空域执行对空防护射击、制压作战、滩岸火歼及防护射击等课目。

《自由时报》称，由于汉光40号实兵演习强调“不剧透”实战化训练，以往战车、火炮“排排站”齐射的画面已不复见，而改为机动部署在战略要地，待命令下达即时射击，借由仿真训练考验官兵临战反应。

马防部强调，通过实战化训练，使官兵熟稔射击程序及自身所负任务，同时检视火协机构指挥管制，以强化炮兵与打击部队协同作战效能。

受台风凯米逼近影响，原定星期二（23日）在桃园和花莲空军基地举行的空军反空机降、反登陆等多项操演暂停执行，部分演训科目也被迫取消，官兵改投入救灾整备。

除了马祖，澎湖、金门等外离岛官兵也在星期三清晨执行实兵演训，其中澎湖防卫指挥部执行“镇疆”操演，演练战车、刺针导弹实弹射击；金门防卫指挥部也派出各式战、甲、炮车，进行反登陆实兵演训。