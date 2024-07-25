陕师大副教授涉向女毕业生传不雅照 被停职调查

中国陕西师范大学新闻与传播学院一名副教授涉嫌向毕业女学生发不雅照片，该校通报已成立调查组核实，涉事教师在调查期间暂停工作。

据澎湃新闻报道，中国人民大学博士生王迪星期天（7月21日）实名举报其导师人大文学院前党委书记兼副院长、博士生导师王贵元性骚扰后，引发中国社交媒体的关注。

隔天中午，在人大尚未作出开除王贵元的决定前，毕业于陕西师范大学的小玉（化名）在微信上向曾经的导师王某某发了“人大女博士举报博导性骚扰”的微博链接，随后又发去人大校方介入调查的回应。

王某某回复：“小玉最近都还好吧？”小玉说：“挺好的啊王老师，就是看到新闻想起来那会您给我发过您的生殖器照片，让我欣赏，所以也给您分享一下哈。”

小玉对王某某称：“我这些年也从不少校友那听说过王某某老师对其他女生的骚扰经历，所以这种新闻肯定要分享给王老师的。”王某某回应称：“谢谢，是要引以为戒啊，谢谢谢谢！”

报道称，小玉曾是陕西师范大学新闻与传播学院学生，数年前毕业，上述对话中的王老师是陕西师范大学新闻与传播学院一名副教授。小玉称，王某某是她的毕业论文指导老师。

当晚8时40分许，小玉将其和王某某的对话截图发到一个同级毕业生微信群中，群友主要是小玉同级毕业生和部分教职人员。小玉说：“让更多的人知道，至少保护好后面的学妹们，这就是我最希望的事情了。”

随后，群主发信息说，学校来电称已知晓，会联系当事人核查，会严肃处理，希望学生相信学院，勿再转发造成舆论压力，群主随后解散该微信群。

但小玉称，2015年就有同学带着打印的聊天记录，找到陕师大校方举报王某某性骚扰行为，最终不了了之。

澎湃新闻星期一（7月22日）晚查询陕西师范大学新闻与传播学院官网，在“师资队伍——副教授”一栏找到王某某的简介，但隔天（23日）就被撤下。

陕师大星期三（24日）发布通报称，教师王某某涉嫌师德失范，学校已成立工作专班进行调查核实。并且已向公安部门报案，警方已介入调查。调查期间，暂停该教师一切工作。