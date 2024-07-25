中国奥运代表团辟谣自带空调床垫：不是温室花朵

巴黎奥运会开赛在即，目前中国体育代表团团部和近20支队伍已经入驻奥运村。对近期网络流传奥运村自装空调、中国队携带床垫等，巴黎奥运会中国体育代表团秘书长张新辟谣，称奥运村可以提供移动空调租赁服务，代表团会根据天气情况考虑租用，自带空调安装确实是不实的，整个代表团自带床垫也是不实的。

据新华社报道，巴黎奥运会中国体育代表团星期三（7月24日）召开线上新闻发布会，张新专门介绍了奥运村食宿条件和代表团的准备情况。

他说，每届奥运会，国际奥委会和赛事组委会都会为来自全球的运动员提供良好服务，“与近几届奥运会相比，巴黎奥运村的食宿条件和生活环境，训练、比赛、场馆、交通服务等都各有特色，但基本标准还是一致的”。

近期关于奥运村自装空调、中国队携带床垫等消息传播甚广，张新也辟谣：“奥运村每个代表团居住的楼是组委会统一分配的，每栋楼房型不同，制冷方式也不一样，有中央空调、水循环制冷、电扇，但从这些天巴黎的气温看，居住不同楼的感受实际上大致是相当的。网上有说我们带了300多台空调，应该说是不实的，奥运村可以提供移动空调租赁服务，代表团会根据天气情况，如果需要的话，也可能是对个别重点项目，如果确实感到制冷系统不好的话，我们可能会考虑租用，但是自带空调安装确实是不实的报道。”

关于自带床垫情况，张新说，有个别运动员或工作人员，可能有自己的睡眠习惯，或者是住在村外官方酒店的工作人员，为更好为运动员服务，有时宁可在村内的地板上临时住一晚，所以会准备床垫。“网上自媒体看到一个床垫，就演绎成整个代表团都自带床垫，也是属于不实报道。”

张新表示，从目前各个队伍反馈情况看，大家对奥运村的餐饮、设施等服务总体上是满意的。“特别要说的是，优异的比赛成绩取决于长期充分的准备和赛事的稳定发挥，中国体育代表团的广大运动员、教练员也经常参加各类国际大赛，已经练就了能征善战的本领。他们不是温室的花朵，可以积极主动克服各种不适应，及时进行状态调整。目前各队伍正专注于赛前训练，认真进行参赛准备。”