中科大保卫处招聘管理助理要求硕士以上学历

中国科学技术大学保卫与校园管理处的劳务派遣岗位招聘启事显示，此次招聘4名管理助理，学历要求均为硕士研究生及以上。

根据澎湃新闻星期三（7月24日）报道，上述招聘启事中，管理助理（综合管理）一岗负责日常综合事务管理工作、各式文稿起草工作，要求能够熟练使用各类办公软件，熟练运用新媒体平台工具，独立承担所负责模块工作，具备较强的文字功底。

此外，管理助理（物业管理）一岗从事对校园物业相关第三方服务企业管理工作，并统筹协调相关维修改造、公用设施设备管理等工作。管理助理（消防管理）一岗负责校园消防安全相关管理工作、消防相关工作文稿起草等。

管理助理（视频监控运维）一岗专业不限，但计算机、信息技术等相关专业优先，负责校园视频监控设备系统的调试、维护等技术运维工作。该岗位要求熟悉视频监控设备系统，精通安装环境配置、系统调试、日常维护等运维管理工作，并具备一定的分析、判断和解决视频监控设备系统故障的能力。

招聘启事还显示，安徽中科人力资源有限公司与劳务派遣人员签订劳动合同，劳务派遣至中国科学技术大学保卫与校园管理处。根据个人能力与业绩等协商确定薪酬，缴纳社会保险与公积金。

招聘要求发布后，引起中国网民议论。一些网民认为大学保卫处要求硕士以上有“浪费人才”之嫌，但也有网民指出，保卫处不等于保安，招聘位置属于高校管理岗。

公开资料显示，中国科学技术大学保卫与校园管理处的近几轮招聘均要求硕士研究生及以上学历，包括今年1月面向社会公开招聘劳务派遣岗位工作人员，以及去年10月招聘管理助理等。