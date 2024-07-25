吴恳将卸任中国驻德国大使

即将离任的中国驻德国大使吴恳当地时间星期三（7月24日）在使馆向德国各界辞行。

根据中国驻德国大使馆官网发布的新闻稿，吴恳当天在使馆举行的庆祝中国人民解放军建军97周年招待会上发表讲话。他说，过去五年多来，有幸出任中国驻德国第11任大使。作为两个伟大民族之间的使者，以深化友谊、加强合作、增进理解为使命，同德国政治、经济、媒体、科教、文化等各界朋友一道，共同推动中德关系持续向前发展。

吴恳指出，过去的这五年并不平凡，虽然冠病疫情、地缘冲突等一系列危机和挑战深刻改变着世界，但中德关系始终是中欧关系中的一个重要稳定因素，各领域交流合作依然紧密且富有成效，尤其是频密的高层交往为双边关系发展提供了强有力的战略引领。近年来中德经贸领域的诸多务实合作项目很好诠释了中德合作的互利共赢本质，令人坚信唯有合作才是应对风险挑战和实现共同发展的正确路径。

吴恳衷心感谢德国政府对其履职提供的支持，感谢德国各界友人为促进中德各领域合作作出的积极贡献，感谢在德华侨华人、中资机构人员和中国留学生为增进两国合作发挥的桥梁和纽带作用。

吴恳期待中德两国继续坚持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢的伙伴精神，共同造福人类与世界。

公开资料显示，今年63岁的吴恳是湖南人，毕业于武汉大学德语系，曾在德国法兰克福大学进修，1986年进入中国外交部干部司工作，1990年出任中国驻德国大使馆随员。此后，吴恳先后担任中国驻奥地利共和国大使馆参赞，外交部干部司副司长、司长。

吴恳2007年出任中国驻奥地利大使，接着在2010年9月出任中国驻瑞士联邦大使。

2013年7月，吴恳卸任驻瑞士联邦大使，并回到中国挂职担任广东省政府副秘书长。2016年5月，吴恳出任中国驻荷兰大使并兼任常驻禁化武组织代表。2019年，吴恳出任中国驻德国大使直至此番卸任。