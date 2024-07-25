中国六人五实体网络被美国制裁 被控支持朝鲜弹道导弹太空项目

美国宣布对基于中国由六人和五家实体组成的网络实施制裁，指控他们支持朝鲜的弹道导弹和太空项目。

美国财政部在美东时间星期三（7月24日）在官网通报，朝鲜的弹道导弹和太空项目依赖国外采购的材料和部件，而国内无法生产。为了采购这些材料和零部件，朝鲜利用广泛的海外采购代理网络，其中包括朝鲜外交使团或贸易办事处的官员以及第三国国民。

美国财政部也说，朝鲜还利用外资公司购买物品以支持其弹道导弹和武器生产。这些公司对物品进行整合和重新包装，然后运往朝鲜，向物品的制造商和分销商隐瞒真正的最终用户。

被美国财政部外国资产控制办公室加入制裁清单的六名中国公民分别是施乾培、陈天新、杜佳鑫、韩德建、施安辉和王东亮。

美国财政部将他们称为“施乾培网络”，指施乾培是朝鲜第二自然科学院驻北京代表崔哲民（音译Choe Chol Min）的主要协助者，帮助购买已知用于朝鲜导弹生产的金属板等物品。崔哲民和朝鲜第二自然科学院之前已被美国政府列入制裁清单。

杜佳鑫和王东亮是施乾培的员工，陈天新是施乾培的妻子和商业合伙人，施安辉是施乾培的父亲。韩德建被指通过他的意达通天津金属材料公司提供金属合金板材，施乾培的金属材料订单依靠韩德建。

被加入制裁清单的五家实体是：北京京华启迪电子科技有限公司、北京三顺达电子科技有限公司、启东市衡成电子厂、深圳市明纬电器有限公司，以及意达通天津金属材料有限公司。