香港政府数字政策办公室成立

香港创新科技及工业局（创科及工业局）辖下的数字政策办公室（数字办）星期四（7月25日）正式成立。

根据香港政府网发布的新闻稿，数字办将专责在政府内部和不同界别牵头推动以数据、市民和结果为本的数字政策，提升政府效率和服务，以期让市民和商界透过数字政府及智慧城市建设获得更大裨益。

数字办由数字政策专员带领，设有数字政府、数据治理及数字基建三个科别，分别制定相关政策和措施，带动数字政府建设及推动各局/部门应用先进资讯科技，在公共服务方面推陈出新；透过数据治理政策，促进数据开放共享和分析应用；以及加强数字基建和安全，推动产业发展，并深化与大陆合作，包括便利跨境数据流动和“跨境通办”政务服务等举措。

创科及工业局局长孙东教授说，数字化可以助力社会经济发展，提升政府运作效能和革新公共服务。数字科技和数据亦是驱动高质量发展及新质生产力的重要元素。数字办会倡导以创新科技和数据为本的数字政策，全力引领政府各局/部门利用创新科技优化公共服务，落实更多便民利商的数字政府措施，以切合数字时代下不断转变的需要和公众期望。

成立数字办是香港特首李家超去年在施政报告中提出的一项新措施，目的是透过合并原来的政府资讯科技总监办公室（资科办）及效率促进办公室（效率办），以加快数字政府建设。 成立数字办涉及创科及工业局辖下的资科办及效率办的架构重组及资源整合，相关建议已于2024年年中在香港立法会通过。