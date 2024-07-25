中国上半年游戏市场收入同比增2% 用户规模创新高

今年上半年中国国内游戏市场收入同比增长2.08%，增速放缓，游戏用户规模则再创新高。

综合澎湃新闻和《21世纪经济报道》报道，中国游戏工委星期四（7月25日）在2024ChinaJoy高峰论坛现场发布数据显示，今年上半年国内游戏市场实际销售收入为1472.67亿元（人民币，下同，273亿新元），同比增长2.08%，市场增长趋势平缓。游戏用户规模近6.74亿人，同比增长0.88%，再创新高。

数据显示，上半年自主研发游戏国内市场实际销售收入为1177.36亿元，同比减少3.32%，主因是部分头部产品收入下降较为明显；上半年自主研发游戏海外市场实销收入85.54亿美元（115亿新元），同比增长4.24%，主因是部分新上线产品出现爆款，带来明显增量。

在国内细分市场中，移动游戏占游戏市场实销收入的73.01%，略有下滑，但仍居主导地位；客户端游戏占比持续升高，为22.93%；网页游戏市场则继续萎缩，占比为1.59%。

华金证券认为，中国游戏版号稳定发放，彰显政策端积极态势；产业盛会即将召开，优质佳作连发，暑期游戏市场热度有望持续升温。

数据显示，海外市场收入排前100位的自研移动游戏中，占比从去年的5.28%增至今年的9.97%。

从上半年的海外市场收入来看，美国、日本、韩国仍是中国移动游戏主要的海外市场，占比分别为33%、15.66%和8.82%，其中日本市场占比同比略有下降。