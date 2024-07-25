马办：大陆会务实处理两岸人民问题

两岸代表就金厦水域翻船案的协商因台风格美侵袭延期，马英九基金会执行长萧旭岑认为，从中国大陆的反应来看，大陆希望务实处理两岸人民碰到的实际问题，但不愿与民进党政府接触，以免民进党宣扬“即使不承认一中与九二共识仍然有官方对话”的印象。

据台湾《联合报》报道，中国大陆籍渔船今年2月14日在金门海域躲避台海巡队查缉时翻覆，造成船上两名大陆渔民身亡。两岸代表原定星期三（7月24日）在金门签署共识，但因为台风格美影响小三通停航，陆方代表无法到金门，会议预计延期到下周。

据了解，双方签署共识内容共有四大主轴，包括归还罹难渔民遗体、遭扣船只、抚慰金与致歉等要件。

中国大陆国台办发言人朱凤莲对此表示，希望就此保持沟通，妥善解决相关问题。她还重申，只有承认一中原则、回到九二共识，两岸交往才不存在障碍。

萧旭岑认为，从上述反应来看，中国大陆希望将台湾民众与赖清德政府区隔对待，日后在发生这类牵涉两岸人民利益的问题时，大陆应会采取务实的态度处理，对台湾民众的姿态也会较为柔软。

萧旭岑还赞赏国民党立委陈玉珍积极奔走，争取两岸务实解决问题，值得肯定。

国民党立委罗智强也说，乐见两岸有更多的沟通和交流，他提醒赖清德政府应采取更多元、弹性的作法，减少意识形态和政治性，务实处理两岸事务，才符合台湾的最大利益。

他认为，此次事件可作为两岸恢复一定程度互动的基础。

民进党立委洪申翰则称，陆委会、海巡署一直很有诚意跟陆方协商沟通，也能同理对方家属的心情，昨天协商遇台风搅局，只能说好事多磨，相信行政部门会持续有诚意沟通处理，把这件事情处理好。