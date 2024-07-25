三名缅北涉毒逃犯被押解回中国

三名潜逃缅北地区多年的涉毒逃犯星期三（7月24日）被押解回中国，他们涉及多起重大毒品案件，涉案毒品数量达2000余公斤。

人民日报客户端星期四（25日）报道，近日，中国公安部与缅甸政府执法部门开展国际警务执法合作，在中国驻缅大使馆的协助下，成功抓获张安龙（男，42岁，湖北云梦人）、马文祥（男，37岁，云南普洱人）、杨金梅（女，45岁，云南临沧人）等三名潜逃缅北地区多年的公开悬赏通缉重大涉毒逃犯。

报道称，此次行动是中缅两国在禁毒领域开展国际执法合作取得的又一重大战果，有力地落实了中缅第七次执法安全合作部长级会议达成的共识。

经查，张安龙、马文祥、杨金梅均为跨国贩毒网络骨干成员且潜逃境外多年，大肆向中国境内走私贩运毒品，涉及湖南、湖北、云南、广西等地警方侦办的多起重大毒品案件，涉案毒品数量达2000余公斤。

去年12月28日，公安部组织相关地方公安机关在充分查清掌握犯罪事实和证据的基础上，决定对张安龙等10名重大涉毒逃犯进行公开悬赏通缉。

今年7月，中缅禁毒部门开展国际执法合作，于7月9日在缅甸仰光将杨金梅抓获，7月13日将张安龙、马文祥在腊戌当阳抓获。截止目前，公安机关公开悬赏通缉的10名缅北重大涉毒逃犯已有6名被抓获归案。