云南大理查获多起非法入境“外籍新娘”诈骗案

云南大理市星期四（7月24日）发布通告说，当地警方查获多起非法入境的缅甸、越南等国“外籍新娘”案件。这类婚姻名为结婚、多为诈骗，警方将依法追究刑事责任。

根据云南大理市公安局在微信公号发布的“涉外婚姻”提示，警方查获多起非法入境的“外籍新娘”案件。这些“外籍新娘”非法入境后，由非法涉外婚介或个人以旅游、介绍工作等名义，采取欺骗、诱惑等手段，将其介绍给该市的未婚男性青年，以结婚为名，从中牟取暴利。

大理市警方指出，这类婚姻名为结婚、多为诈骗，属涉外非法婚姻，不受法律保护。对非法入境、非法居留的外国人，警方将依法对其实施拘留审查、罚款，并依法遣送出境；对非法组织者、运送者触犯刑法的，依法追究刑事责任。

警方提示，根据有关规定，中国公民同外国人在中国境内自愿结婚的，男女双方当事人必须共同到中国公民一方户口所在地的省、自治区、直辖市人民政府指定的婚姻登记机关申请结婚登记。申请结婚登记时，外国人须持本人护照和相关入境、居留证件及中国驻该国使、领馆认证的由本国公证机关出具的婚姻状况证明等材料。

外国人未持有效护照或其他国际旅行证件非法入境，不符合法定婚姻条件，无法和中国公民申请结婚登记。根据《中华人民共和国出境入境管理法》相关规定，将受到拘留审查、罚款的处罚，并依法遣送出境；中国公民容留、藏匿非法入境、非法居留的外国人，协助非法入境、非法居留的外国人逃避检查，或者为非法居留的外国人违法提供出境入境证件的，将受到拘留、罚款处罚。

大理市公安局在上述提示中强调，如不办理相关手续，非法外籍配偶将被依法查处并遣送出境，导致“人财两空”。如果已将“外籍新娘”娶到家，采取看管、捆绑等限制人身自由的方式，则已触犯《中华人民共和国刑法》，构成非法拘禁罪；如果在生活期间有殴打、伤害等行为，则构成故意伤害罪。