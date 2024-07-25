习近平回信厦门航空：盼促进两岸交流合作

中国国家主席习近平在厦门航空成立40周年之际给厦航全体员工回信，表示希望厦门航空在促进两岸交流合作方面积极发挥作用。

据新华社报道，习近平星期三（7月24日）在信中说，他对厦航成立40周年表示热烈祝贺并提出殷切希望。

习近平说，他在厦门工作时曾参与厦航的初创，40年来一直关注着公司的成长。“如今看到白手起家的厦航实现了跨越式发展，我很欣慰。”

他表示，希望厦航弘扬优良传统，坚持改革创新，增强核心竞争力，筑牢安全底线，在服务经济社会发展、促进两岸交流合作上积极发挥作用，为推动民航业高品质发展、建设交通强国贡献更多力量。

厦门航空成立于1984年7月，是中国首家按现代企业制度运营的航空公司。报道说，习近平在厦门工作时，曾亲自为处于初创阶段的厦航协调解决多个难题，并对厦航的改革发展给予指导。

报道还称，近日厦航全体员工给习近平写信，汇报公司成立40年来依靠改革创新取得的发展成绩，其中提及厦航“积极助力海峡两岸融合发展的决心”。

台湾《联合报》形容，这是习近平再次释出的对台信息。

公开资料显示，冠病疫情后两岸直航呈断崖式下滑，从以往最多的61个航点跌至如今的15个航点，包括北京、上海浦东、上海虹桥、成都、厦门、深圳、广州、南京、重庆、 杭州、福州、青岛、武汉、宁波与郑州。