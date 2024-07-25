广东用电负荷再创历史新高

中国南方经济大省广东的用电负荷再创新高。

综合中新社、南方+、《21世纪经济报道》等报道，星期三（7月24日）下午4时50分，南方电网供电服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷年内第二次创历史新高，达2.43亿千瓦。其中，广东作为中国用电规模最大的省份，年内第四次创历史新高，首次突破1.5亿千瓦，最高达1.52亿千瓦。

广东也是中国首个用电负荷突破1.5亿千瓦的省级电网。

受今年第三号台风“格美”外围下沉气流影响，星期三至四（7月25日）广东中北部、粤东地区高温发展加剧，最高气温35至37摄氏度，局地可达38摄氏度以上。

广东电网公司电力调度控制中心运行策划部杨民京介绍，7月以来，广东用电负荷21天持续处于超过1.35亿千瓦的高位，其中广州、深圳、江门、东莞、肇庆等16个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。

据统计，今年上半年广东全社会用电量达4134亿千瓦时，用电规模位居中国首位。其中以新产业、新业态、新模式为代表的“三新”行业用电量同比增长超三成。

电力数据也被称为经济的“晴雨表”。用电负荷与电量的关系类似于“浪头”与“水位”的关系，当电网负荷创下新高连涌“巨浪”，意味着电量也会水涨船高。

数据显示，今年1至6月，广东、广西、云南、贵州、海南五省区全社会用电量达7888亿千瓦时，同比增长9.1%，高于全国一个百分点，较去年同期提高3.7个百分点。据报道，这侧面反映出南方区域经济运行总体平稳、稳中有进。