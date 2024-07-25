中韩举行第10次外交部门高级别战略对话

中国外交部副部长马朝旭星期三（7月24日）在首尔会见韩国外长赵兑烈，并同韩国外交部第一次官（副部长）金烘均举行第10次中韩外交部门高级别战略对话。

中国外交部星期四（25日）在官网通报，双方回顾并积极评价建交以来中韩关系发展成果，认为推动中韩关系健康稳定发展符合双方共同利益，也有利于促进地区和平稳定与发展繁荣。

中国就台湾、南中国海等涉及中方核心利益和重大关切的问题表明严正立场，敦促韩方恪守一个中国原则，维护中韩关系政治基础，在南中国海问题上秉持客观公正立场。

据韩联社，双方就双边关系、韩半岛问题、地区和国际局势等共同关切交换意见。

此次中韩外交部门高级别战略对话应中方要求时隔两年七个月举行，上一次会议于2021年12月以视频连线形式举行。今年5月，韩国总统尹锡悦和中国总理李强就全面重启两国外交及国安领域的沟通渠道达成共识。

谈及朝鲜半岛局势，韩国就朝俄合作深表担忧，认为朝鲜同俄罗斯签署《全面战略伙伴关系条约》，深化经济和军事合作，加剧韩半岛和地区紧张局势。韩方呼吁中方为韩半岛和平稳定与无核化发挥建设性作用，建议韩中今后保持相关沟通，并促请中方积极配合韩方保护弃朝投韩人员。

中国强调当前朝鲜半岛形势复杂严峻，维护地区和平稳定符合各方共同利益，当务之急是给形势降温，希望包括韩方在内有关各方为推动朝鲜半岛问题政治解决进程发挥积极建设性作用。