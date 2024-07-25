中国今年以来339家企业终止上市 主动撤单占比超九成

中国媒体的统计显示，进入下半年，A股首次公开售股（IPO）终止数量仍在增多。截至星期三（7月24日），今年以来共有339家企业IPO终止。其中，334家是公司主动“撤单”，占比超过九成。

据《上海证券报》报道，从拟上市板块来看，339家IPO终止企业中，拟申报深交所上市的公司有158家，其中主板49家、创业板109家；拟冲刺上交所上市的公司为127家，其中主板69家、科创板58家；北交所有54家。

报道称，334家是公司主动撤单，占比超过九成。这些公司撤单主要受三方面因素影响：一是IPO政策调整，相关板块上市门槛提升；二是宏观经济形势变化，部分行业周期性变化导致企业经营业绩波动；三是拟IPO企业自身存在瑕疵。

上述三重因素所影响的拟IPO企业占比分别约50%、20%和20%，剩余10%可能受到其他因素影响。

据第一财经6月30日报道，6月有106家拟上市企业终止IPO，写下单月项目撤回数量的历史新高。

另一方面，在IPO数量大减和金融圈降薪风波不断的背景下，中国证券行业今年据报已有上万名从业者离职。

红星新闻7月8日引述中国证券业协会网站与Choice金融终端的统计数据报道，中国证券行业现有34万3800名从业者，比年初减少1万零818人。

一般证券业务人员和证券经纪人年内分别减少6854人和5039人。