港议员：港府应拿出胆识进行制度改革

香港立法会选委界议员洪雯称，本届香港特区政府上任已两年，接下来应该拿出胆识进行制度上的改革，尤其公务员体系更需摒弃“不求有功，但求无过”的思维。

综合网媒“香港01”和香港东网报道，洪雯星期四（7月25日）在立法会上说，中国国务院港澳办主任夏宝龙向由财政司司长陈茂波率领的香港财金系统领导班子，提出香港要通过改革实现更好的发展，指的是香港要利用中共三中全会决定给予的机遇，作出制度性改革。

她指出，香港特区政府官员上任两年来，在完善架构、修订法例等方面交出亮丽成绩表。但当前面临千亿赤字，财政储备萎缩，未来港府亟需在制度上拿出改革的勇气，检讨房屋政策、福利体系，主动作为。

洪雯强调，尤其是公务员体系，要摒弃“不求有功，但求无过”的思维，拿出改革的胆识来。

洪雯说，三中全会的决定提出深化粤港澳大湾区合作，强化规则衔接、机制对接，并不是要把香港的规则与机制调整成与中国大陆660多个城市一样。如果只是机械化跟从大陆脚步，是一种懒惰。

她认为，面对当前国际地缘政治环境，香港应思考有什么是大陆城市不方便做或做不到、香港却能做到的。

洪雯强调，香港的定位是发挥国际化优势，助力大湾区城市对接海外，不仅胜任“超级连系人”的角色，更要投入“超级增值人”的角色，为大陆与全球企业提供高增值作用。

夏宝龙星期二（7月23日）早上在北京会见财政司司长陈茂波及特区政府财金系统负责人。夏宝龙在会面中明确提出，香港面对内外环境剧变，要识变、应变、求变，通过改革实现更好发展。香港财经系统要以扎实的工作贯彻落实三中全会精神，把事情一件件做起来，不断擦亮香港的一张张“金字招牌”。