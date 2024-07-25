台外长吁德国等团结因应中国大陆混合战威胁

台湾外长林佳龙与德国国会情报监督小组副主席暨外交委员会成员齐舍伟特会面时说，中国大陆在印太地区及全球各地进行混合战威胁，呼吁德国等理念相近国家团结因应。

台湾外交部星期三（7月24日）在官网发布新闻稿称，林佳龙星期二（7月23日）接见齐舍伟特（Roderich Kiesewetter），双方就民主伙伴对抗全球威权主义扩张、台欧安全连结及台德半导体科技合作等议题充分交换意见。

林佳龙对齐舍伟特各项友台作为表达感谢。他指出，当今世界面临极大的挑战，大陆在印太地区及全球各地进行混合战威胁，呼吁德国等理念相近国家团结因应。

林佳龙也说，世界必须了解台海的和平稳定是确保区域安全及全球供应链稳定的关键，台德两地学术及经贸交流蓬勃频密，透过台积电在德国设厂，未来必可共同携手增加民主伙伴韧性。

根据新闻稿，台湾外交部常务次长陈立国也在星期一（7月22日）设午宴款待齐舍伟特，感谢德国国会通过挺台决议案，呼吁德国联邦政府关注台海和平稳定的重要性。

此前，据《彭博商业周刊》上星期二（7月16日）报道，美国前总统、共和党总统候选人特朗普6月25日接受该刊专访时，点名台湾应向美国支付军费。

特朗普也认为，台湾距离美国9500英里（1万5289公里），而距离大陆只有68英里，美国要保卫台湾有实际上的困难。