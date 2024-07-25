中国多所高校延长研究生学制，消息引起网民关注，相关话题星期四（7月25日）冲上微博热搜第一。

澎湃新闻星期四报道，广西师范大学研究生招生办公室近日宣布，为进一步提高研究生培养质量，结合研究生教育实际，经学校研究决定，将2025级部分全日制研究生学制进行调整。

其中，化学与药学学院的化学专业博士研究生，学制由三年调整为四年。教育学部的教育管理、现代教育技术、心理健康教育、学前教育专业学位硕士研究生学制由两年调整为三年。此外，文学院的学科教学（语文）、外国语学院的学科教学（英语）、历史文化与旅游学院的学科教学（历史）等大量学科教学类专业的硕士研究生学制均从两年调整为三年。

近期延长研究生学制的还有沈阳理工大学、西安外国语大学等。

7月8日，沈阳理工大学《全日制硕士研究生部分学科、专业（领域）学制调整情况表》显示，机械工程、信息与通信工程、材料科学与工程、化学工程与技术等专业从原学制2.5年调整为三年。校方介绍，此次调整根据的是该校硕士研究生培养需要。

西安外国语大学研究生院7月16日宣布，该校经济金融学院拟于2025年起调整金融专业的学制。其中，0251金融（全日制，专业学位）将原学制两年调整为三年，每学年学费标准不变。

对于研究生学制被延长，有网民戏虐：“最好硕士读八年，博士读十年，毕业就不用为找工作发愁了。”有人感叹，“研究生毕业都26了，再博士毕业就30岁了。”