大陆学生涌入香港 宿舍投资增加

中国大陆学生涌入香港求学，导致当地租金上涨和学生宿舍的投资增加。

彭博社星期三（7月24日）报道，随着香港的大学允许更多非居民的学生入学，这使得学生宿舍在长期低迷的香港房地产市场中，成为为数不多的亮点。

自2024学年起，香港政府资助的专上院校非本地学生限额将增加一倍至40%。由于大学宿舍供不应求，推高了对私人房的需求。

仲量联行驻香港的资本市场主管陈国章（Oscar Chan）说：“私人学生宿舍将成为新的房地产资产投资。”香港学生宿舍租金过去一年最高涨了15%，仲量联行预计未来三年学生床位短缺量将达到2万2300个。

香港开发商最近就此动作频频。新鸿基地产旗下的公寓式酒店“Townplace West Kowloon”，正向学生推出每月1万5000港元（下同，2583新元）起的住宿。

据《明报》报道，宏安地产与外资基金安祖高顿持有的新蒲岗原九龙贝尔特酒店，最近以逾亿港元翻新，料将成为香港最大型的私营学生宿舍。该宿舍设有约1450个宿位，月租约5800港元起。

香港商报网5月底报道，对于香港学生宿舍市场的前景，中原投资管理董事总经理江若雯分析，到2027/28年，非本地生人数将增至近7万人，扣除校内宿舍配额，估计届时约有5万名非本地生需在外租住物业。

江若雯称，假设当中有一成学生入住私人学生宿舍，全港学生宿舍的价值将超过200亿港元。